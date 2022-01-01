Bedrijvengids
NEXT Trucking
NEXT Trucking Salarissen

NEXT Trucking's salaris varieert van $100,500 in totale vergoeding per jaar voor een Business Analist aan de onderkant tot $180,000 voor een Product Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van NEXT Trucking. Laatst bijgewerkt: 9/9/2025

$160K

Product Manager
Median $180K
Business Analist
$101K
Product Designer
$162K

Software Engineer
$164K
De best betaalde functie gerapporteerd bij NEXT Trucking is Product Manager met een jaarlijkse totale beloning van $180,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij NEXT Trucking is $162,938.

