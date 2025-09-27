Bedrijvengids
De gemiddelde Sales totale vergoeding in United States bij Next Insurance varieert van $139K tot $190K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Next Insurance's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/27/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$150K - $178K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$139K$150K$178K$190K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Next Insurance zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



