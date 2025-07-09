Bedrijvengids
Newgen Software
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Newgen Software Salarissen

Newgen Software's salaris varieert van $8,425 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer aan de onderkant tot $30,571 voor een Product Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Newgen Software. Laatst bijgewerkt: 9/16/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $12.6K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Business Analist
$16K
Data Scientist
$13.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Product Designer
$8.4K
Product Manager
$30.6K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Newgen Software is Product Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $30,571. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Newgen Software is $13,824.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Newgen Software

Gerelateerde Bedrijven

  • Facebook
  • Netflix
  • Airbnb
  • Stripe
  • Snap
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen