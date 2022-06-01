Newfold Digital Salarissen

Newfold Digital's salaris varieert van $19,127 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in India aan de onderkant tot $171,353 voor een Solution Architect in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Newfold Digital . Laatst bijgewerkt: 9/16/2025