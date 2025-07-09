New Jersey Institute of Technology Salarissen

New Jersey Institute of Technology's salaris varieert van $31,044 in totale vergoeding per jaar voor een Administratief Assistent aan de onderkant tot $135,320 voor een Programma Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van New Jersey Institute of Technology . Laatst bijgewerkt: 9/16/2025