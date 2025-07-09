New Jersey Institute of Technology Salarissen

Bedrijvengids
New Jersey Institute of Technology's salaris varieert van $31,044 in totale vergoeding per jaar voor een Administratief Assistent aan de onderkant tot $135,320 voor een Programma Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van New Jersey Institute of Technology. Laatst bijgewerkt: 9/16/2025

$160K

Software Engineer
Median $83.2K
Administratief Assistent
$31K
Data Analist
$42.4K

Programma Manager
$135K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij New Jersey Institute of Technology is Programma Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $135,320. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij New Jersey Institute of Technology is $62,816.

Andere Bronnen