Neogrid
Neogrid Software Engineer Salarissen

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Brazil bij Neogrid bedraagt in totaal R$80.8K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Neogrid's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/27/2025

Mediaan Pakket
company icon
Neogrid
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Totaal per jaar
R$80.8K
Niveau
hidden
Basissalaris
R$80.8K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
Jaren bij bedrijf
2-4 Jaren
Jaren ervaring
2-4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Neogrid?

R$887K

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Neogrid in Brazil ligt op een jaarlijkse totale beloning van R$153,752. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Neogrid voor de Software Engineer functie in Brazil is R$80,762.

