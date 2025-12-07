Bedrijvengids
Neo4j
Neo4j Recruiter Salarissen

De gemiddelde Recruiter totale vergoeding in Sweden bij Neo4j varieert van SEK 626K tot SEK 888K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Neo4j's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/7/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$74.6K - $88.4K
Sweden
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$65.7K$74.6K$88.4K$93.3K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij Neo4j?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Recruiter bij Neo4j in Sweden ligt op een jaarlijkse totale beloning van SEK 888,081. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Neo4j voor de Recruiter functie in Sweden is SEK 625,518.

Andere Bronnen

