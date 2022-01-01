Bedrijvengids
Nelnet Salarissen

Nelnet's salaris varieert van $60,000 in totale vergoeding per jaar voor een Informatietechnoloog (IT) aan de onderkant tot $146,000 voor een Solution Architect aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Nelnet. Laatst bijgewerkt: 11/27/2025

Software Engineer
Median $103K

Full-Stack Software Engineer

Solution Architect
Median $146K
Cybersecurity Analist
Median $83.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Informatietechnoloog (IT)
Median $60K
Product Designer
$90.7K
Software Engineering Manager
$119K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Nelnet is Solution Architect met een jaarlijkse totale beloning van $146,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Nelnet is $96,576.

