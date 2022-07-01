Nearpod Salarissen

Nearpod's salaris varieert van $83,300 in totale vergoeding per jaar voor een Customer Service aan de onderkant tot $163,710 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Nearpod . Laatst bijgewerkt: 9/9/2025