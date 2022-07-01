Bedrijvengids
Nearpod
Nearpod Salarissen

Nearpod's salaris varieert van $83,300 in totale vergoeding per jaar voor een Customer Service aan de onderkant tot $163,710 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Nearpod. Laatst bijgewerkt: 9/9/2025

$160K

Customer Service
$83.3K
Data Scientist
$131K
Software Engineer
$164K

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Nearpod is Software Engineer at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $163,710. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Nearpod is $130,650.

Andere Bronnen