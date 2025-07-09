Bedrijvengids
NDA Salarissen

NDA's salaris varieert van $11,637 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer in Ukraine aan de onderkant tot $125,372 voor een Software Engineering Manager in Portugal aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van NDA. Laatst bijgewerkt: 9/8/2025

$160K

Business Analist
$56K
Data Analist
$16.4K
Human Resources
$20.5K

Informatietechnoloog (IT)
$13.7K
Marketing
$82.5K
Product Designer
$11.6K
Product Manager
$54.8K
Project Manager
$50.3K
Sales
$17.8K
Software Engineer
$22.3K

Backend Software Engineer

Software Engineering Manager
$125K
Solution Architect
$89.6K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij NDA is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $125,372. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij NDA is $36,300.

