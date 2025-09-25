Software Engineer vergoeding in United States bij NCR varieert van $93.4K per year voor Grade 9 tot $169K per year voor Grade 13. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $100K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor NCR's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/25/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Grade 9
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Inbegrepen FunctiesNieuwe Functie Indienen