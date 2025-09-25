Product Designer vergoeding in United States bij NCR varieert van $93.5K per year voor Grade 9 tot $140K per year voor Grade 11. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $133K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor NCR's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/25/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Grade 9
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
$ --
$ --
$ --
$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
