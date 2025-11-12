Bedrijvengids
National University of Singapore
National University of Singapore AI Onderzoeker Salarissen

Het mediane AI Onderzoeker vergoedinspakket in Singapore bij National University of Singapore bedraagt in totaal SGD 69.6K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor National University of Singapore's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/12/2025

Mediaan Pakket
company icon
National University of Singapore
AI Researcher
Singapore, SG, Singapore
Totaal per jaar
SGD 69.6K
Niveau
hidden
Basissalaris
SGD 69.6K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
Jaren bij bedrijf
0-1 Jaren
Jaren ervaring
2-4 Jaren
Nieuwste Salarisinzendingen
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een AI Onderzoeker bij National University of Singapore in Singapore ligt op een jaarlijkse totale beloning van SGD 103,378. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij National University of Singapore voor de AI Onderzoeker functie in Singapore is SGD 69,600.

