National Inventors Hall of Fame
    The National Inventors Hall of Fame is an American not-for-profit organization, founded in 1973, which recognizes individual engineers and inventors who hold a US patent of significant technology.

    1973
    270
    $10M-$50M
