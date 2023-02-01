Bedrijvengids
Multiverse Salarissen

Multiverse's salaris varieert van $70,569 in totale vergoeding per jaar voor een Data Scientist aan de onderkant tot $296,082 voor een Sales aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Multiverse. Laatst bijgewerkt: 10/22/2025

Software Engineer
Median $115K

Full-Stack Software Engineer

Product Designer
Median $78.6K
Business Analist
$202K

Data Scientist
$70.6K
Human Resources
$131K
Marketing
$76.6K
Product Manager
Median $87.4K
Recruiter
$163K
Sales
$296K
Software Engineering Manager
$153K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Multiverse is Sales at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $296,082. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Multiverse is $123,016.

