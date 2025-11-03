Software Engineer vergoeding in India bij Mphasis varieert van ₹394K per year voor L1 tot ₹2.11M per year voor L5. Het mediane yearse vergoedinspakket in India bedraagt in totaal ₹1.46M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Mphasis's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/3/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L1
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
