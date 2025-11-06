Software Engineer vergoeding in Berlin Metropolitan Region bij Mozilla varieert van €120K per year voor P3 tot €134K per year voor P4. Het mediane yearse vergoedinspakket in Berlin Metropolitan Region bedraagt in totaal €128K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Mozilla's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/6/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
€120K
€104K
€0
€15.9K
P4
€134K
€110K
€0
€24.1K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
