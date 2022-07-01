Bedrijvenoverzicht
Moxe Health
Moxe Health Salarissen

Het salarisbereik van Moxe Health varieert van $115,575 in totale vergoeding per jaar voor een Productmanager aan de onderkant tot $185,925 voor een Verkoop aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Moxe Health. Laatst bijgewerkt: 8/22/2025

$160K

Productmanager
$116K
Recruiter
$123K
Verkoop
$186K

Software Engineer
$126K
Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at Moxe Health is Verkoop at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $185,925. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Moxe Health is $124,063.

Overige bronnen