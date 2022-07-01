Moxe Health Salarissen

Het salarisbereik van Moxe Health varieert van $115,575 in totale vergoeding per jaar voor een Productmanager aan de onderkant tot $185,925 voor een Verkoop aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Moxe Health. Laatst bijgewerkt: 8/22/2025
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...
Zoek naar alle salarissen op onze vergoedingspagina of voeg je salaris toe om de pagina te ontgrendelen.