De gemiddelde Recruiter totale vergoeding in India bij Moveworks varieert van ₹1.74M tot ₹2.44M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Moveworks's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/3/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

₹1.89M - ₹2.19M
India
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
₹1.74M₹1.89M₹2.19M₹2.44M
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
Options

Bij Moveworks zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
Options

Bij Moveworks zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Recruiter bij Moveworks in India ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹2,439,028. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Moveworks voor de Recruiter functie in India is ₹1,742,163.

