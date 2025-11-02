Software Engineer vergoeding in United States bij Motorola varieert van $102K per year voor L7 tot $145K per year voor L9. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $115K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Motorola's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/2/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L7
$102K
$93.1K
$1.6K
$7.2K
L8
$124K
$114K
$4.9K
$5.6K
L9
$145K
$131K
$7.6K
$6.4K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***