monday.com Salarissen

monday.com's salaris varieert van $64,675 in totale vergoeding per jaar voor een Customer Service Operations aan de onderkant tot $211,393 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van monday.com . Laatst bijgewerkt: 9/16/2025