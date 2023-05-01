Bedrijvengids
Monarch Tractor
Monarch Tractor Salarissen

Monarch Tractor's salaris varieert van $125,625 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in India aan de onderkant tot $260,295 voor een Software Engineering Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Monarch Tractor. Laatst bijgewerkt: 9/16/2025

$160K

Technisch Programma Manager
Median $168K
Mechanisch Ingenieur
$143K
Product Manager
$144K

Software Engineer
$126K
Software Engineering Manager
$260K
Mis je jouw functietitel?

Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

Den højest betalte rolle rapporteret hos Monarch Tractor er Software Engineering Leder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $260,295. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Monarch Tractor er $144,218.

