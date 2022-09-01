momox Salarissen

momox's salaris varieert van $12,980 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer in Croatia aan de onderkant tot $96,906 voor een Software Engineering Manager in Germany aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van momox . Laatst bijgewerkt: 9/16/2025