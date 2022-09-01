Bedrijvengids
momox
momox Salarissen

momox's salaris varieert van $12,980 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer in Croatia aan de onderkant tot $96,906 voor een Software Engineering Manager in Germany aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van momox. Laatst bijgewerkt: 9/16/2025

$160K

Software Engineer
Median $74.9K

Backend Software Engineer

Product Designer
$13K
Software Engineering Manager
$96.9K

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij momox is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $96,906. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij momox is $74,918.

