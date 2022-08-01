Momnt Salarissen

Momnt's salaris varieert van $140,700 in totale vergoeding per jaar voor een Product Manager aan de onderkant tot $168,941 voor een Solution Architect aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Momnt . Laatst bijgewerkt: 9/16/2025