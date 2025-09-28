Bedrijvengids
Momentive.ai
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Sales

  • Alle Sales Salarissen

Momentive.ai Sales Salarissen

De gemiddelde Sales totale vergoeding in United States bij Momentive.ai varieert van $93.5K tot $133K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Momentive.ai's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/28/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$107K - $125K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$93.5K$107K$125K$133K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

We hebben alleen nog 3 meer Sales inzendingens bij Momentive.ai nodig om te ontgrendelen!

Nodig je vrienden en community uit om anoniem salarissen toe te voegen in minder dan 60 seconden. Meer data betekent betere inzichten voor werkzoekenden zoals jij en onze community!

💰 Bekijk Alle Salarissen

💪 Bijdragen Jouw Salaris

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.


Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Momentive.ai zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Sales aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

El paquete salarial más alto reportado para un Sales en Momentive.ai in United States tiene una compensación total anual de $133,380. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Momentive.ai para el puesto de Sales in United States es $93,480.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Momentive.ai

Gerelateerde Bedrijven

  • Flatiron Health
  • Netskope
  • Outreach
  • Clear Street
  • Palmetto
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen