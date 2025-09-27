Bedrijvengids
Momentive.ai
  • Salarissen
  • Product Manager

  • Alle Product Manager Salarissen

Momentive.ai Product Manager Salarissen

Product Manager vergoeding in United States bij Momentive.ai varieert van CA$210K per year voor P4 tot CA$282K per year voor P5. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal CA$276K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Momentive.ai's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/27/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
P1
Product Manager I
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
Product Manager II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
Senior Product Manager I
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P4
Senior Product Manager II
CA$210K
CA$164K
CA$11.3K
CA$34.8K
CA$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van CA$30K+ (soms CA$300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Stage Salarissen

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Momentive.ai zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Product Manager bij Momentive.ai in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$335,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Momentive.ai voor de Product Manager functie in United States is CA$251,000.

Andere Bronnen