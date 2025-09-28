Bedrijvengids
De gemiddelde Data Scientist totale vergoeding in Netherlands bij Momentive.ai varieert van €131K tot €183K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Momentive.ai's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/28/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

€142K - €165K
Netherlands
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
€131K€142K€165K€183K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

€142K

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Momentive.ai zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Data Scientist bij Momentive.ai in Netherlands ligt op een jaarlijkse totale beloning van €183,126. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Momentive.ai voor de Data Scientist functie in Netherlands is €130,804.

