Mollie
Mollie Salarissen

Mollie's salaris varieert van $57,450 in totale vergoeding per jaar voor een Data Analist aan de onderkant tot $149,235 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Mollie. Laatst bijgewerkt: 9/15/2025

$160K

Software Engineer
Software Engineer 2 $93.5K
Senior Engineer $115K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Software Engineering Manager
Median $149K
Data Analist
$57.4K

Data Scientist
$92.7K
Marketing
$81K
Project Manager
$101K
Cybersecurity Analist
$110K
Technisch Programma Manager
$114K
De best betaalde functie gerapporteerd bij Mollie is Software Engineering Manager met een jaarlijkse totale beloning van $149,235. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Mollie is $101,241.

