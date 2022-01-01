Bedrijvengids
Molex
Molex Salarissen

Molex's salaris varieert van $28,290 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer in Taiwan aan de onderkant tot $179,100 voor een Solution Architect in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Molex. Laatst bijgewerkt: 9/15/2025

$160K

Mechanisch Ingenieur
Median $120K
Software Engineer
Median $74.4K
Biomedisch Ingenieur
$106K

Business Analist
$96.9K
Hardware Engineer
$63.5K
Informatietechnoloog (IT)
$176K
Product Designer
$28.3K
Product Manager
$72.1K
Project Manager
$96.9K
Sales
$51.3K
Cybersecurity Analist
$89.4K
Solution Architect
$179K
Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at Molex is Solution Architect at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $179,100. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Molex is $93,138.

