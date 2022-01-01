Bedrijvengids
Molex
    • Over

    Molex manufactures electronic, electrical and fiber optic connection systems, ribbon cable, switches and application tooling. Over 100,000 passive component interconnect products and extensive custom design are offered worldwide.

    molex.com
    Website
    1938
    Oprichtingsjaar
    9,450
    Aantal Werknemers
    $1B-$10B
    Geschatte Omzet
    Hoofdkantoor

