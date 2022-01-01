Bedrijvengids
Moderna
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Moderna Salarissen

Moderna's salaris varieert van $40,899 in totale vergoeding per jaar voor een Accountant aan de onderkant tot $351,832 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Moderna. Laatst bijgewerkt: 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software Engineer
Median $180K

Full-Stack Software Engineer

Product Manager
Median $260K
Data Scientist
Median $110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Biomedisch Ingenieur
Median $98K
Accountant
$40.9K
Chemisch Ingenieur
$140K
Data Analist
$72.6K
Data Science Manager
$256K
Human Resources
$241K
Management Consultant
$279K
Mechanisch Ingenieur
$166K
Product Designer
$336K
Programma Manager
$332K
Project Manager
$245K
Regulatory Affairs
$312K
Software Engineering Manager
$352K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
Options

Bij Moderna zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)

Heb je een vraag? Stel deze aan de community.

Bezoek de Levels.fyi community om in contact te komen met werknemers van verschillende bedrijven, carrièretips te krijgen, en meer.

Bezoek Nu!

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Moderna is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $351,832. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Moderna is $243,210.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Moderna

Gerelateerde Bedrijven

  • NetApp
  • Lam Research
  • Illumina
  • Twist Bioscience
  • Schrödinger
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen