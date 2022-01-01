Bedrijvengids
Model N
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Model N Salarissen

Model N's salaris varieert van $72,611 in totale vergoeding per jaar voor een Programma Manager aan de onderkant tot $280,000 voor een Product Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Model N. Laatst bijgewerkt: 9/13/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Product Manager
Median $280K
Software Engineer
Median $137K
Human Resources
$236K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Legal
$256K
Management Consultant
$80.4K
Programma Manager
$72.6K
Software Engineering Manager
$259K
Solution Architect
$217K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

በModel N ውስጥ የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ሚና ፕሮዳክት ማኔጀር ነው የ$280,000 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ጋር። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በModel N የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $226,502 ነው።

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Model N

Gerelateerde Bedrijven

  • LinkedIn
  • Uber
  • PayPal
  • Microsoft
  • Square
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen