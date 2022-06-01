Bedrijvengids
MOD
MOD Salarissen

MOD's salaris varieert van $32,017 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in Israel aan de onderkant tot $149,250 voor een Biomedisch Ingenieur in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van MOD. Laatst bijgewerkt: 10/18/2025

Biomedisch Ingenieur
$149K
Hardware Engineer
$36.5K
Project Manager
$90K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Software Engineer
$32K
Software Engineering Manager
$96K
Solution Architect
$85.2K
Technisch Programma Manager
$87.3K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij MOD is Biomedisch Ingenieur at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $149,250. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij MOD is $87,262.

