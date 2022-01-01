Bedrijvengids
Mixpanel
Mixpanel Salarissen

Mixpanel's salaris varieert van $41,790 in totale vergoeding per jaar voor een Management Consultant in India aan de onderkant tot $353,723 voor een Product Designer in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Mixpanel. Laatst bijgewerkt: 10/20/2025

Software Engineer
L3 $237K
L4 $276K

Full-Stack Software Engineer

Product Manager
Median $242K
Business Operations
$199K

Business Development
$269K
Customer Service
$101K
Data Scientist
$221K
Human Resources
$340K
Management Consultant
$41.8K
Marketing Operations
$208K
Product Designer
$354K
Recruiter
$180K
Sales
$179K
Software Engineering Manager
$254K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Mixpanel zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Mixpanel is Product Designer at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $353,723. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Mixpanel is $229,193.

Andere Bronnen