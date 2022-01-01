Mirantis Salarissen

Bedrijvengids
Mirantis's salaris varieert van $72,360 in totale vergoeding per jaar voor een Technisch Programma Manager in Spain aan de onderkant tot $213,180 voor een Solution Architect in Canada aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Mirantis. Laatst bijgewerkt: 9/16/2025

$160K

Software Engineer
Median $82.3K

Networking Engineer

Human Resources
$149K
Informatietechnoloog (IT)
$81.5K

Product Manager
$128K
Programma Manager
$129K
Sales
$174K
Software Engineering Manager
$129K
Solution Architect
$213K
Technisch Programma Manager
$72.4K
Technisch Writer
$98.5K
Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at Mirantis is Solution Architect at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $213,180. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Mirantis is $128,186.

