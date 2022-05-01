Minted Salarissen

Minted's salaris varieert van $138,000 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $171,855 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Minted . Laatst bijgewerkt: 9/16/2025