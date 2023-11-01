Minor International Salarissen

Minor International's salaris varieert van $10,256 in totale vergoeding per jaar voor een Accountant in Thailand aan de onderkant tot $37,978 voor een Data Analist in Spain aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Minor International . Laatst bijgewerkt: 9/16/2025