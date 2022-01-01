Bedrijvengids
MindTickle
MindTickle Salarissen

MindTickle's salaris varieert van $14,439 in totale vergoeding per jaar voor een Informatietechnoloog (IT) in India aan de onderkant tot $153,628 voor een Copywriter in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van MindTickle. Laatst bijgewerkt: 11/27/2025

Software Engineer
Median $46.9K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Product Manager
Median $79.1K
Software Engineering Manager
Median $102K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Copywriter
$154K
Customer Success
$86.6K
Data Analist
$29.8K
Human Resources
$31.6K
Informatietechnoloog (IT)
$14.4K
Product Designer
$25.1K
Programma Manager
$65.7K
Project Manager
$89.4K
Revenue Operations
$16.3K
Sales
$105K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij MindTickle zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij MindTickle is Copywriter at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $153,628. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij MindTickle is $65,737.

Andere Bronnen

