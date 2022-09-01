Bedrijvenoverzicht
Midea Group
Midea Group Salarissen

Het salarisbereik van Midea Group varieert van $25,016 in totale vergoeding per jaar voor een Projectmanager in Germany aan de onderkant tot $251,250 voor een Software Engineering Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Midea Group. Laatst bijgewerkt: 8/9/2025

$160K

Software Engineer
Median $92K
Data Analist
$49.4K
Financieel Analist
$54.9K

Industrieel Ontwerper
$41.9K
Werktuigbouwkundige
$48.1K
Productmanager
$71.4K
Projectmanager
$25K
Software Engineering Manager
$251K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Midea Group is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $251,250. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Midea Group is $52,147.

