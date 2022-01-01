Bedrijvengids
MicroStrategy
MicroStrategy Salarissen

MicroStrategy's salaris varieert van $107,100 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer aan de onderkant tot $320,000 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van MicroStrategy. Laatst bijgewerkt: 8/31/2025

$160K

Software Engineer
Software Engineer $114K
Senior Software Engineer $146K
Principal Software Engineer $246K
Senior Architect $270K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Software Engineering Manager
Median $320K
Administratief Assistent
$141K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Business Analist
$129K
Data Scientist
$225K
Product Designer
$107K
Product Manager
$286K
Project Manager
$200K
Sales
$209K
Sales Engineer
Median $263K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij MicroStrategy is Software Engineering Manager met een jaarlijkse totale beloning van $320,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij MicroStrategy is $208,950.

