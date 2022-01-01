MicroStrategy Salarissen

MicroStrategy's salaris varieert van $107,100 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer aan de onderkant tot $320,000 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van MicroStrategy . Laatst bijgewerkt: 8/31/2025