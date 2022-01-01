Bedrijvengids
MicroStrategy
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
Top Inzichten
  • Deel iets unieks over MicroStrategy dat nuttig kan zijn voor anderen (bijv. sollicitatietips, teamkeuzes, unieke cultuur, etc).
    • Over

    Founded in 1989 by Michael J. Saylor and Sanju Bansal, the firm develops software to analyze internal and external data in order to make business decisions and to develop mobile apps.

    microstrategy.com
    Website
    1989
    Oprichtingsjaar
    3,500
    Aantal Werknemers
    $250M-$500M
    Geschatte Omzet
    Hoofdkantoor

    Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

    Abonneer je op geverifieerde aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

    Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

    Uitgelichte Vacatures

      Geen uitgelichte vacatures gevonden voor MicroStrategy

    Gerelateerde Bedrijven

    • Rackspace
    • Visa
    • Citrix
    • HPE
    • Red Hat
    • Bekijk alle bedrijven ➜

    Andere Bronnen