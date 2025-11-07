Software Engineering Manager vergoeding in China bij Microsoft varieert van CN¥1.04M per year voor 64 tot CN¥1.47M per year voor Principal EM. Het mediane yearse vergoedinspakket in China bedraagt in totaal CN¥1.35M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Microsoft's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/7/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
64
CN¥1.04M
CN¥700K
CN¥225K
CN¥111K
Principal EM
CN¥1.47M
CN¥928K
CN¥351K
CN¥187K
66
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
Senior Director
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Microsoft zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)
20%
JR 1
20%
JR 2
20%
JR 3
20%
JR 4
20%
JR 5
Bij Microsoft zijn RSUs onderworpen aan een 5-jarig vesting schema:
20% vest in het 1st-JR (20.00% jaarlijks)
20% vest in het 2nd-JR (20.00% jaarlijks)
20% vest in het 3rd-JR (20.00% jaarlijks)
20% vest in het 4th-JR (20.00% jaarlijks)
20% vest in het 5th-JR (20.00% jaarlijks)
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Microsoft zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Microsoft zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)
