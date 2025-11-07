Bedrijvengids
Software Engineering Manager vergoeding in China bij Microsoft varieert van CN¥1.04M per year voor 64 tot CN¥1.47M per year voor Principal EM. Het mediane yearse vergoedinspakket in China bedraagt in totaal CN¥1.35M.

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
64
Senior Manager
CN¥1.04M
CN¥700K
CN¥225K
CN¥111K
Principal EM
Principal Director of Engineering
CN¥1.47M
CN¥928K
CN¥351K
CN¥187K
66
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
Senior Director
67
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
Nieuwste Salarisinzendingen
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Microsoft zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)

Sometimes a 5 year schedule

20%

JR 1

20%

JR 2

20%

JR 3

20%

JR 4

20%

JR 5

Aandelentype
RSU

Bij Microsoft zijn RSUs onderworpen aan een 5-jarig vesting schema:

  • 20% vest in het 1st-JR (20.00% jaarlijks)

  • 20% vest in het 2nd-JR (20.00% jaarlijks)

  • 20% vest in het 3rd-JR (20.00% jaarlijks)

  • 20% vest in het 4th-JR (20.00% jaarlijks)

  • 20% vest in het 5th-JR (20.00% jaarlijks)

Sometimes a 5 year schedule

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Microsoft zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)

Sometimes a 5 year schedule

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Microsoft zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Sometimes a 5 year schedule



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineering Manager bij Microsoft in China ligt op een jaarlijkse totale beloning van CN¥1,997,080. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Microsoft voor de Software Engineering Manager functie in China is CN¥1,394,892.

