Software Engineer vergoeding in Taiwan bij Microsoft varieert van NT$1.86M per year voor 59 tot NT$4.48M per year voor 64. Het mediane yearse vergoedinspakket in Taiwan bedraagt in totaal NT$2.75M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Microsoft's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/7/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
SDE
NT$1.86M
NT$1.51M
NT$238K
NT$112K
60
NT$2.48M
NT$1.91M
NT$396K
NT$165K
SDE II
NT$2.29M
NT$1.81M
NT$342K
NT$139K
62
NT$2.99M
NT$2.26M
NT$534K
NT$193K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
Geen salarissen gevonden
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Microsoft zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)
Sometimes a 5 year schedule
20%
JR 1
20%
JR 2
20%
JR 3
20%
JR 4
20%
JR 5
Bij Microsoft zijn RSUs onderworpen aan een 5-jarig vesting schema:
20% vest in het 1st-JR (20.00% jaarlijks)
20% vest in het 2nd-JR (20.00% jaarlijks)
20% vest in het 3rd-JR (20.00% jaarlijks)
20% vest in het 4th-JR (20.00% jaarlijks)
20% vest in het 5th-JR (20.00% jaarlijks)
Sometimes a 5 year schedule
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Microsoft zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)
Sometimes a 5 year schedule
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Microsoft zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)
Sometimes a 5 year schedule
