Microsoft Software Engineer Salarissen in Switzerland

Software Engineer vergoeding in Switzerland bij Microsoft varieert van CHF 160K per year voor 60 tot CHF 252K per year voor 64. Het mediane yearse vergoedinspakket in Switzerland bedraagt in totaal CHF 177K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Microsoft's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/7/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau Beloning Toevoegen Niveaus Vergelijken

Niveaunaam Totaal Basis Aandelen (/yr) Bonus SDE 59 ( Instapniveau ) CHF -- CHF -- CHF -- CHF -- 60 CHF 160K CHF 124K CHF 12.8K CHF 23.1K SDE II 61 CHF 160K CHF 132K CHF 11.8K CHF 16.6K 62 CHF 170K CHF 141K CHF 18.1K CHF 11K Bekijk 9 Meer Niveaus

+ CHF 196K + CHF 47.3K + CHF 72.5K + CHF 16.3K + CHF 28.5K + CHF 17.9K Don't get lowballed

Nieuwste Salarisinzendingen

​ Tabelfilter Abonneren Toevoegen Salaris Toevoegen Compensatie Toevoegen

Bedrijf Locatie | Datum Niveau Naam Label Jaren Ervaring Totaal / Bij Bedrijf Totale Compensatie ( CHF ) Basis | Aandelen (jr) | Bonus Geen salarissen gevonden Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Recruitment? Maak een interactief aanbod

Vesting Schema Hoofdschema Alternatief 1 Alternatief 2 Alternatief 3 25 % JR 1 25 % JR 2 25 % JR 3 25 % JR 4 Aandelentype RSU Bij Microsoft zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema: 25 % vest in het 1st - JR ( 25.00 % jaarlijks )

25 % vest in het 2nd - JR ( 25.00 % jaarlijks )

25 % vest in het 3rd - JR ( 25.00 % jaarlijks )

25 % vest in het 4th - JR ( 25.00 % jaarlijks ) Sometimes a 5 year schedule 20 % JR 1 20 % JR 2 20 % JR 3 20 % JR 4 20 % JR 5 Aandelentype RSU Bij Microsoft zijn RSUs onderworpen aan een 5-jarig vesting schema: 20 % vest in het 1st - JR ( 20.00 % jaarlijks )

20 % vest in het 2nd - JR ( 20.00 % jaarlijks )

20 % vest in het 3rd - JR ( 20.00 % jaarlijks )

20 % vest in het 4th - JR ( 20.00 % jaarlijks )

20 % vest in het 5th - JR ( 20.00 % jaarlijks ) Sometimes a 5 year schedule 25 % JR 1 25 % JR 2 25 % JR 3 25 % JR 4 Aandelentype RSU Bij Microsoft zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema: 25 % vest in het 1st - JR ( 25.00 % jaarlijks )

25 % vest in het 2nd - JR ( 6.25 % driemaandelijks )

25 % vest in het 3rd - JR ( 6.25 % driemaandelijks )

25 % vest in het 4th - JR ( 6.25 % driemaandelijks ) Sometimes a 5 year schedule 25 % JR 1 25 % JR 2 25 % JR 3 25 % JR 4 Aandelentype RSU Bij Microsoft zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema: 25 % vest in het 1st - JR ( 25.00 % jaarlijks )

25 % vest in het 2nd - JR ( 2.08 % maandelijks )

25 % vest in het 3rd - JR ( 2.08 % maandelijks )

25 % vest in het 4th - JR ( 2.08 % maandelijks ) Sometimes a 5 year schedule

Wat is het vestigingsschema bij Microsoft ?

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen . Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie → Voer Je E-mailadres In Voer Je E-mailadres In Abonneren Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Inbegrepen Functies Nieuwe Functie Indienen