Software Engineer vergoeding in Kenya bij Microsoft varieert van KES 6.76M per year voor 59 tot KES 11M per year voor 63. Het mediane yearse vergoedinspakket in Kenya bedraagt in totaal KES 8.07M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Microsoft's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/7/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
SDE
KES 6.76M
KES 5.94M
KES 265K
KES 555K
60
KES 8.34M
KES 7M
KES 972K
KES 372K
SDE II
KES 8.23M
KES 6.97M
KES 630K
KES 630K
62
KES 10.54M
KES 8.35M
KES 1.38M
KES 819K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Microsoft zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)
20%
JR 1
20%
JR 2
20%
JR 3
20%
JR 4
20%
JR 5
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
