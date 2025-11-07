Bedrijvengids
Microsoft
Microsoft Software Engineer Salarissen in Kenya

Software Engineer vergoeding in Kenya bij Microsoft varieert van KES 6.76M per year voor 59 tot KES 11M per year voor 63. Het mediane yearse vergoedinspakket in Kenya bedraagt in totaal KES 8.07M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Microsoft's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/7/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
SDE
59(Instapniveau)
KES 6.76M
KES 5.94M
KES 265K
KES 555K
60
KES 8.34M
KES 7M
KES 972K
KES 372K
SDE II
61
KES 8.23M
KES 6.97M
KES 630K
KES 630K
62
KES 10.54M
KES 8.35M
KES 1.38M
KES 819K
Nieuwste Salarisinzendingen
Stage Salarissen

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Microsoft zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)

Sometimes a 5 year schedule

20%

JR 1

20%

JR 2

20%

JR 3

20%

JR 4

20%

JR 5

Aandelentype
RSU

Bij Microsoft zijn RSUs onderworpen aan een 5-jarig vesting schema:

  • 20% vest in het 1st-JR (20.00% jaarlijks)

  • 20% vest in het 2nd-JR (20.00% jaarlijks)

  • 20% vest in het 3rd-JR (20.00% jaarlijks)

  • 20% vest in het 4th-JR (20.00% jaarlijks)

  • 20% vest in het 5th-JR (20.00% jaarlijks)

Sometimes a 5 year schedule

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Microsoft zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)

Sometimes a 5 year schedule

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Microsoft zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Sometimes a 5 year schedule



Inbegrepen Functies

iOS Engineer

Frontend Software Engineer

Machine Learning Engineer

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Netwerk Engineer

Kwaliteitsborging (QA) Software Engineer

Data Engineer

Productie Software Engineer

Security Software Engineer

DevOps Engineer

Site Reliability Engineer

Crypto Engineer

Virtual Reality Software Engineer

Systeem Engineer

Videogame Software Engineer

Developer Advocate

Onderzoekswetenschapper

AI Onderzoeker

AI Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Microsoft in Kenya ligt op een jaarlijkse totale beloning van KES 11,232,819. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Microsoft voor de Software Engineer functie in Kenya is KES 7,912,817.

