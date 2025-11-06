Microsoft Software Engineer Salarissen in Egypt

Software Engineer vergoeding in Egypt bij Microsoft varieert van EGP 1.12M per year voor 59 tot EGP 1.94M per year voor 63. Het mediane yearse vergoedinspakket in Egypt bedraagt in totaal EGP 1.23M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Microsoft's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/6/2025

Niveaunaam Totaal Basis Aandelen (/yr) Bonus SDE 59 ( Instapniveau ) EGP 1.12M EGP 715K EGP 406K EGP 0 60 EGP 1.13M EGP 701K EGP 383K EGP 42.5K SDE II 61 EGP 1.21M EGP 676K EGP 530K EGP 3.6K 62 EGP 1.67M EGP 700K EGP 849K EGP 119K Bekijk 9 Meer Niveaus

Vesting Schema Hoofdschema Alternatief 1 Alternatief 2 Alternatief 3 25 % JR 1 25 % JR 2 25 % JR 3 25 % JR 4 Aandelentype RSU Bij Microsoft zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema: 25 % vest in het 1st - JR ( 25.00 % jaarlijks )

25 % vest in het 4th - JR ( 25.00 % jaarlijks ) Sometimes a 5 year schedule 20 % JR 1 20 % JR 2 20 % JR 3 20 % JR 4 20 % JR 5 Aandelentype RSU Bij Microsoft zijn RSUs onderworpen aan een 5-jarig vesting schema: 20 % vest in het 1st - JR ( 20.00 % jaarlijks )

20 % vest in het 5th - JR ( 20.00 % jaarlijks ) Sometimes a 5 year schedule 25 % JR 1 25 % JR 2 25 % JR 3 25 % JR 4 Aandelentype RSU Bij Microsoft zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema: 25 % vest in het 1st - JR ( 25.00 % jaarlijks )

25 % vest in het 4th - JR ( 6.25 % driemaandelijks ) Sometimes a 5 year schedule 25 % JR 1 25 % JR 2 25 % JR 3 25 % JR 4 Aandelentype RSU Bij Microsoft zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema: 25 % vest in het 1st - JR ( 25.00 % jaarlijks )

Wat is het vestigingsschema bij Microsoft ?

