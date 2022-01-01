Bedrijvengids
Micro Focus
Micro Focus Salarissen

Micro Focus's salaris varieert van $13,046 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in India aan de onderkant tot $229,140 voor een Product Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Micro Focus. Laatst bijgewerkt: 8/31/2025

$160K

Software Engineer
Entry $13K
Intermediate $14.9K
Specialist $28.1K
Business Analist
$126K
Data Scientist
$90.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Financieel Analist
$151K
Informatietechnoloog (IT)
$193K
Product Designer
$167K
Product Manager
$229K
Revenue Operations
$49.1K
Sales
$42.1K
Software Engineering Manager
$123K
Solution Architect
$159K
Technisch Programma Manager
$160K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Micro Focus is Product Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $229,140. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Micro Focus is $124,063.

