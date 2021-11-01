Metrolinx Salarissen

Bedrijvengids
Metrolinx's salaris varieert van $54,608 in totale vergoeding per jaar voor een Financieel Analist aan de onderkant tot $113,821 voor een Civiel Ingenieur aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Metrolinx. Laatst bijgewerkt: 8/31/2025

$160K

Software Engineer
Median $76.5K
Business Analist
$70.8K
Civiel Ingenieur
$114K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Data Analist
$63.8K
Data Scientist
$73.9K
Financieel Analist
$54.6K
Hardware Engineer
$101K
Management Consultant
$79.4K
Technisch Writer
$79.1K
Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at Metrolinx is Civiel Ingenieur at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $113,821. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Metrolinx is $76,455.

