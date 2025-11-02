Bedrijvengids
Mercury
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

Mercury Software Engineer Salarissen

Software Engineer vergoeding in United States bij Mercury varieert van $132K per year voor IC1 tot $293K per year voor IC4. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $214K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Mercury's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/2/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
IC1
(Instapniveau)
$132K
$132K
$0
$0
IC2
$165K
$155K
$9.6K
$0
IC3
$257K
$205K
$45.7K
$5.7K
IC4
$293K
$235K
$57.9K
$0
Bekijk 2 Meer Niveaus
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures
Stage Salarissen

Vesting Schema

16.67%

JR 1

16.67%

JR 2

16.67%

JR 3

16.67%

JR 4

16.67%

JR 5

16.67%

JR 6

Aandelentype
RSU

Bij Mercury zijn RSUs onderworpen aan een 6-jarig vesting schema:

  • 16.67% vest in het 1st-JR (16.67% jaarlijks)

  • 16.67% vest in het 2nd-JR (16.67% jaarlijks)

  • 16.67% vest in het 3rd-JR (16.67% jaarlijks)

  • 16.67% vest in het 4th-JR (16.67% jaarlijks)

  • 16.67% vest in het 5th-JR (16.67% jaarlijks)

  • 16.67% vest in het 6th-JR (16.67% jaarlijks)

7 years post-termination exercise window.



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Inbegrepen Functies

Nieuwe Functie Indienen

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Mercury in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $303,800. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Mercury voor de Software Engineer functie in United States is $213,800.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Mercury

Gerelateerde Bedrijven

  • SoFi
  • Square
  • Apple
  • Coinbase
  • Airbnb
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen