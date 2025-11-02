Software Engineer vergoeding in United States bij Mercury varieert van $132K per year voor IC1 tot $293K per year voor IC4. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $214K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Mercury's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/2/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
IC1
$132K
$132K
$0
$0
IC2
$165K
$155K
$9.6K
$0
IC3
$257K
$205K
$45.7K
$5.7K
IC4
$293K
$235K
$57.9K
$0
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
16.67%
JR 1
16.67%
JR 2
16.67%
JR 3
16.67%
JR 4
16.67%
JR 5
16.67%
JR 6
Bij Mercury zijn RSUs onderworpen aan een 6-jarig vesting schema:
16.67% vest in het 1st-JR (16.67% jaarlijks)
16.67% vest in het 2nd-JR (16.67% jaarlijks)
16.67% vest in het 3rd-JR (16.67% jaarlijks)
16.67% vest in het 4th-JR (16.67% jaarlijks)
16.67% vest in het 5th-JR (16.67% jaarlijks)
16.67% vest in het 6th-JR (16.67% jaarlijks)
7 years post-termination exercise window.
