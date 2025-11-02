Bedrijvengids
Mercari
Mercari Technisch Programma Manager Salarissen

Technisch Programma Manager vergoeding in United States bij Mercari bedraagt $113K per year voor MG4. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Mercari's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/2/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$190K - $216K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$165K$190K$216K$241K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
Vesting Schema

33.3%

JR 1

33.3%

JR 2

33.3%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Mercari zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.3% vest in het 1st-JR (8.32% driemaandelijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (8.32% driemaandelijks)

  • 33.3% vest in het 3rd-JR (8.32% driemaandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Technisch Programma Manager bij Mercari in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $240,917. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Mercari voor de Technisch Programma Manager functie in United States is $165,375.

