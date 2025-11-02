Technisch Programma Manager vergoeding in United States bij Mercari bedraagt $113K per year voor MG4. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Mercari's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/2/2025
Gemiddelde Totaalvergoeding
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
33.3%
JR 1
33.3%
JR 2
33.3%
JR 3
Bij Mercari zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:
33.3% vest in het 1st-JR (8.32% driemaandelijks)
33.3% vest in het 2nd-JR (8.32% driemaandelijks)
33.3% vest in het 3rd-JR (8.32% driemaandelijks)